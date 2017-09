Un superbe été pour les athlètes du CPA La Pocatière

En juillet s’est tenue la compétition Minto Summer Skate à Ottawa. Les deux patineurs de compétition du CPA La Pocatière y prenaient part. En couple novice, Alexandre Simard et sa partenaire, Marine Pouliot (CPA Lorraine), ont remporté le bronze au programme court. En couple junior, Pier-Alexandre Hudon et sa partenaire, Gabrielle Lévesque (Ste-Marguaret’s Bay FSC) ont également remporté le bronze au programme court. Au combiné, ils ont terminé en 5e position. Notons également qu’Alexandre y prenait part en simple junior, et il a terminé en 23e position. En août dernier, se tenait à Pierrefond, les Championnats Québécois d’été de Patinage Québec. Dans la catégorie couple novice, Alexandre Simard et sa partenaire, Marine Pouliot, ont remporté la médaille d’argent au combiné, en terminant 2e au programme court et libre. En couple junior, Pier-Alexandre Hudon et sa partenaire, Gabrielle Lévesque, ont terminé 4e au combiné, avec une 6e place au court et une 5e place au libre. En junior messieurs, Alexandre a terminé en 10e place au combiné, avec une 10e place au court et une 8e place au libre.