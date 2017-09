Un succès pour le Festival du Poulet

Crédit photo : Courtoisie

La 45e édition du Festival du Poulet de Saint-Damase, tenue du 31 août au 3 septembre, s’est avérée un grand succès. Les activités traditionnelles ont côtoyé les nouveautés dans une programmation qui a su charmer les visiteurs.

Dans les incontournables annuels, notons les quelques milliers de repas BBQ servis, le derby de démolitions ayant mené à la destruction de plus de 120 voitures et le gala de lutte qui a rempli la salle pour sa troisième édition. Dans les nouveautés qui se sont greffées à la programmation, le spectacle de Yannick Lavoie & The Big River Band et le derby de la relève ont particulièrement plu aux visiteurs.

En plus de miser sur des activités rassembleuses, le comité du Festival a apporté plusieurs améliorations pour faire de l’édition 2017 l’une des plus réussies : le changement de la clôture du terrain de démolitions et le réaménagement du terrain pour une sécurité et une convivialité optimales ainsi que l’ajout d’un point de vente pour le service du poulet du souper du dimanche en sont quelques exemples.

« Le comité du Festival du Poulet est extrêmement fier de cette 45e édition et tient à remercier les nombreux bénévoles, partenaires et visiteurs qui ont contribué au succès de l’événement. »