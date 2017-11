Un spectacle sous le sapin

Crédit photo : Courtoisie

Trois nouveaux spectacles seront mis en vente à compter du 23 novembre prochain, juste à temps pour les Fêtes. Mettez à votre agenda 2018 le grand « conteux » Fred Pellerin, la « catlover » Katherine Levac et l’humoriste rimouskois Boucar Diouf. Ils sauront ravir les spectateurs de la Côte-du-Sud et des environs.

À l’ère de la réalité augmentée, des écrans géants, de la haute définition et de l’expérience immersive, Fred Pellerin a pris la haute résolution de s’en tenir à la légende. Dans Un village en trois dés, son sixième spectacle de contes, quelques histoires se tiennent en équilibre sur un petit cube de hasard ou de providence. C’est Saint-Élie-de-Caxton qui se mesure à lui-même dans ses dimensions de largeur, de hauteur et de profondeur. On y retrouve la faune légendaire préservée : Méo le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand généreux, Lurette la belle. Aussi, on a la chance de rencontrer Alice, la première postière de l’histoire locale et le curé neuf. Des récits à accrocher le rire, les oreilles et un peu plus encore le jeudi 6 septembre 2018 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Katherine Levac

Aussi attachante et pince sans rire sur scène qu’à la télé, Katherine Levac dévoile de nouvelles facettes de sa personnalité dans ce premier spectacle solo fort attendu intitulé Velours. La jeune humoriste partage ses réflexions sur sa vie de jeune adulte avec toute la spontanéité et l’authenticité qu’on lui connait. Sous son épaisse chevelure rousse et son air bon enfant se cache une redoutable comique qui n’hésite pas à frapper au moment où on s’y attend le moins. Alliant naïveté et candeur, franchise et mordant, on peut dire que Katherine Levac est véritablement une main de fer dans un gant de velours. Cette charmante rousse sera de passage à Montmagny le samedi 17 novembre 2018 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Boucar Diouf

Magtogoek ou le chemin qui marche, c’est le nom que les Algonquins avaient donné au fleuve Saint-Laurent avant l’arrivée de Jacques Cartier. C’est aussi ce chemin qui a guidé les pas de Boucar Diouf jusqu’à Rimouski en 1991. Aujourd’hui, armé de son amour pour l’histoire et la biologie marine, il vient vous raconter en humour ce grand fleuve dont les eaux coulent désormais dans ses veines. Ce spectacle est une grande déclaration d’amour au fleuve Saint-Laurent. C’est un voyage historique sur un flot d’humour et de science. À ne pas rater le dimanche 25 novembre 2018 15 h à la salle Edwin-Bélanger.

L’admission générale est en cours depuis le 23 novembre aux Arts de la scène et chez Jean Coutu Montmagny.