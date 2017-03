Un séjour de solidarité enrichissant pour Catherine Beaudoin

Crédit photo : Courtoisie

Bénévole pour Développement et Paix, Catherine Beaudoin de Sainte-Hélène-de-Kamouraska revient marquée par son séjour de solidarité au Cambodge de l’été dernier. Elle partagera d’ailleurs son expérience lors d’un dîner de la faim le 14 avril.

Catherine Beaudoin en était à son deuxième voyage de solidarité avec Développement et Paix, ayant déjà visité Madagascar il y a quelques années. Le but de ce séjour est de côtoyer les partenaires de Développement et Paix. « C’est de signifier leur appui aux gens là-bas. D’être témoin, à titre de bénévole, de ce qui se fait pour les gens qui vivent au Cambodge où Développement et Paix supportent des projets », précise-t-elle.

Elle s’y est rendue du 1er au 20 juin. C’était pour elle une première expérience en Asie. « Ce qui m’a le plus marqué, ce sont ces gens éprouvés par la guerre, vaillants et courageux. »

Elle a pu constater plusieurs projets mis en place là-bas par Développement et Paix, du côté des droits des femmes, de l’agriculture et de la forêt.

Le 14 avril, au dîner de la faim à la salle du Club des 50 ans et plus, elle racontera son séjour aux gens présents. « Ça permet aussi de montrer aux gens que l’argent qu’ils donnent donne des résultats concrets », conclut-elle.