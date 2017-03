Un résident de Saint-Jean-Port-Joli délégué pour l’Association pour la simulation des Nations Unies

Crédit photo : Courtoisie

Chaque année, les étudiants membres de l’association représentent l’Université Laval au National Model United Nations (NMUN). Cette simulation des Nations Unies est la plus importante au monde, avec plus de 5000 étudiants universitaires provenant de 30 pays.

Félix Allard-Dumas, résident de Saint-Jean-Port-Joli, ayant fait ses études à l’école primaire du village et son secondaire au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, est maintenant étudiant à l’Université Laval. Il a été sélectionné en tant que délégué pour l’Association.

« Cela me permettra de développer notamment mes connaissances en ce qui a trait aux enjeux mondiaux, de m’initier aux rouages de la diplomatie internationale et d’en apprendre davantage sur la culture d‘autres pays. Participer à la National Model United Nations (NMUN) représente aussi une opportunité pour parfaire mon esprit d’équipe et mes qualités de communicateur », dit-il.

La conférence aura lieu, encore une fois cette année, à New York, du 18 au 24 mars 2017. Les travaux se dérouleront aux hôtels Sheraton et Hilton, à l’exception des cérémonies d’ouverture ainsi que la dernière journée de travail qui se tiendront au siège de l’ONU.