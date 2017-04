Un recueil colossal à l’image du Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

Un livre dans lequel on retrouve 250 photographies retraçant 350 années d’histoire vient d’être lancé au Kamouraska.

Ce bijou est une réalisation du photographe Nicolas Gagnon. Il avait fait un ouvrage similaire pour la MRC de Rivière-du-Loup lancé en 2013. Il s’agit du même concept, mais cette fois pour le Kamouraska. « Le photographe en moi a été gâté. Le Kamouraska c’est beaucoup d’histoire et de magnifiques paysages », dit l’auteur et photographe.

Il a pris trois ans pour réaliser son projet. « C’est un travail colossal. Parfois, je trouvais le bon endroit pour une photo, mais la lumière n’y était pas, alors j’y retournais plusieurs fois. » Il a aussi fait un important travail de recherche pour offrir des textes accessibles à un grand public, mais avec du contenu. « Les paysages du Kamouraska méritent qu’on y consacre un livre d’envergure et de cette qualité et c’est avec grand intérêt que la MRC de Kamouraska s’est associé à ce projet », déclare le préfet Yvon Soucy.

Le livre s’adresse autant à ceux qui le placent sur la table du salon pour le lire de temps en temps ou à ceux qui le liront tout d’un coup. « Plusieurs personnes ont aussi des origines au Kamouraska. C’est un livre qui favorise le sentiment d’appartenance », estime Nicolas Gagnon.

Le livre sera en vente dans tous les bureaux municipaux du Kamouraska, à la MRC et aux bureaux d’information et d’accueil touristique au coût de 40 $. Nicolas Gagnon sera également présent au Salon du livre de Québec le samedi 8 avril de 16 h à 17 h. Le projet est d’une valeur totale de 58 000 $, financé par la MRC de Kamouraska (Fonds de développement des territoires — Volet Amélioration des milieux de vie25 000 $) et du FDMK (4250 $), en plus d’une partie d’autofinancement par le biais de la vente du livre.