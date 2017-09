Un radar pédagogique pour toutes les municipalités du Kamouraska

La MRC de Kamouraska a acheté un radar pédagogique que les municipalités du Kamouraska peuvent se partager chacun leur tour pendant une semaine, dans le but d’améliorer la sécurité routière.

Le radar en question indique la vitesse à laquelle les conducteurs roulent. Il clignote en rouge si la limite est dépassée ou s’affiche en vert avec la mention merci si c’est sous la limite.

« C’était une demande des municipalités », indique le directeur de la MRC, Yvan Migneault.

L’acquisition a coûté 6000 $ et le radar a commencé à se promener à travers les municipalités cet été. Celles-ci réservent d’avance leur semaine et s’il y a conflit d’horaire pour le moment on priorise celles qui n’ont pas encore accueilli le radar.

La MRC loue l’appareil qui se trouve sur une petite remorque à raison de 75 $ par semaine. « Ça devrait ainsi s’autofinancer », précise le DG.

Le radar se trouve à Saint-Pacôme dans la semaine du 5 septembre. Photo : Maurice Gagnon.