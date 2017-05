Un quai public à Mont-Carmel

Crédit photo : Maurice Gagnon

La municipalité de Mont-Carmel a présenté, jeudi dernier, son nouveau quai public pour les embarcations non motorisées. Situées près de l’ancienne auberge du Petit-Lac, ces installations donnent accès au lac Saint-Pierre.

Initié par la municipalité de Mont-Carmel, le projet s’est échelonné sur plusieurs années. Celle-ci y a investi quelque 9 000 $. Les utilisateurs peuvent bénéficier d’une aire de repos, d’une toilette et d’un stationnement, a mentionné le maire, Denis Lévesque. Il a souligné le travail de concertation réalisé avec les municipalités de Saint-Pacôme et de Saint-Gabriel, où baigne également le lac Saint-Pierre, pour sa conservation.

Au fil des ans, de nombreux efforts ont été menés par ces municipalités, en concertation avec la MRC, l’Association des résidants du lac Saint-Pierre et OBAKIR pour améliorer la qualité du lac. Le président de l’Association, monsieur Jean-Marc Giguère, a brossé un historique des actions menées depuis 38 ans. «Il y a 10 ans, la transparence du lac était de 1,6 mètre. Elle était de 3,6 mètres l’an dernier», a-t-il mentionné pour illustrer les résultats tangibles des efforts consentis.

Continuer

Néanmoins, la qualité du lac demeure fragile et il faut continuer à travailler, affirme Manon Ouellet de l’Organisme de bassins versants OBAKIR. Un travail de sensibilisation a été mené auprès des résidants sur l’utilisation de véhicules motorisés sur le lac, a souligné monsieur Clément Massé. Plusieurs ont depuis choisi d’adopter de plus petits moteurs et des pontons.

Les maires de Saint-Gabriel et de Saint-Pacôme, Raymond Chouinard et Nathalie Lévesque, ont salué les efforts faits pour la protection du lac. L’Association des résidants a chapeauté les étapes du plan d’action et fait partie intégrante du projet. La MRC de Kamouraska, via le fonds de développement des territoires, a contribué au projet pour un montant de 4 130 $.