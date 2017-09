Un projet de reboisement signé Plastiques Gagnon

Crédit photo : Courtoisie

Dimanche dernier, 350 conifères et feuillus ont été mis en terre aux abords de l’usine de traitement des eaux usées, ainsi que le long de la route 285 grâce à l’implication de Plastiques Gagnon. Élaboré par Arbre-Évolution et la municipalité de Saint-Cyrille, ce projet a permis d’implanter près d’un kilomètre de haies brise-vent qui filtreront l’aire et embelliront le secteur nord du village.

Dans le cadre de sa journée de la Famille, le 22 avril dernier, Plastiques Gagnon avait entrepris de planter un arbre pour chaque visiteur. Trois cent cinquante visites plus loin, une belle activité de reboisement est finalement devenue réalité pour un village de la région.

Saint-Cyrille-de-Lessard avait proposé son aménagement dans le cadre de l’appel de projets annuel du Programme de Reboisement Social™ au début de l’année et n’a pas tardé à obtenir une réponse favorable de la part de la coopérative lisletoise. « La plupart de nos bailleurs de fonds souhaitent que les arbres qu’ils financent soient plantés dans leur collectivité. Le mariage entre Plastique Gagnon et Saint-Cyrille était donc automatique », explique Thomas Hiessler, le chargé de projet d’Arbre-Évolution qui a coordonné la plantation de dimanche dernier.

La municipalité se dit très satisfaite du projet. « Nous voulons également remercier Plastiques Gagnon pour leur implication. Le projet a été une bonne occasion de rassembler notre communauté », témoigne le maire Luc Caron, qui a lui-même labouré les parcelles de reboisement.

À terme, cette plantation permettra de capter 73,5 tonnes de CO2 atmosphérique.