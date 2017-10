Un projet de 650 000 $ dans le Parc industriel de Saint-Pascal

Crédit photo : Maxime Paradis

Un motel industriel verra le jour dans le Parc industriel de Saint-Pascal. Le promoteur du projet, M. Raymond Caron de R.X. Construction à L’Islet, prévoit la construction d’un bâtiment industriel locatif dont les travaux doivent débuter la semaine prochaine. Il doit permettre d’accueillir l’entreprise Métal Dumex de Saint-Denis-De La Bouteillerie.

Le bâtiment aura une superficie de 11 000 pieds2, dont 5000 seront à louer, étant donné que l’autre partie sera occupée par Métal Dumex. L’investissement total frôle les 650 000 $. « Saint-Pascal a un beau parc industriel qui est bien vu de l’autoroute. On croit beaucoup au potentiel de la région », d’expliquer M. Caron.

Premier locataire

De son côté, Alexandre Dumais, propriétaire de l’entreprise Métal Dumex, spécialisée dans la conception de petites structures d’acier destinées au secteur commercial et industriel, se dit très heureux de ce partenariat qui, dans quelques années, pourrait lui permettre de se porter acquéreur du bâtiment. « Nous sommes installés dans un bâtiment agricole à Saint-Denis depuis quelques années et on était limité dans notre expansion à cause du zonage », racontait-il.

En déménageant à Saint-Pascal, il prévoit non seulement augmenter son nombre d’employés qui oscillera entre six et dix la première année, mais également mieux répondre aux besoins de son marché, situé principalement dans l’Est-du-Québec. « J’ai besoin d’installations fixes, comme un pont roulant pour manipuler les choses. Ça sera beaucoup plus optimal là-bas », ajoutait-il.

Alexandre Dumais est confiant qu’il pourra emménager dans le bâtiment en décembre prochain.