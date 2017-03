Un prix pour Magasinons Noël

Crédit photo : Courtoisie

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) a honoré les six récipiendaires du concours vidéo Coopérer, c’est faire ensemble! à l’occasion du Banquet de l’Ordre du Mérite coopératif et mutualiste québécois qui a eu lieu le 16 mars dernier à Montréal.

Plus de 300 coopérateurs et mutualistes étaient présents pour féliciter les récipiendaires âgés entre 5 et 35 ans qui se sont partagé six prix d’une valeur de 1 000 $ chacun, dont Magasinons Noël de l’école Mgr-Boucher de Saint-Pascal.

« Ces enseignants et ces jeunes sont des exemples concrets de la solidarité qui est vécue dans les projets d’éducation à la coopération dans les établissements scolaires et dans les milieux. Les réseaux coopératifs et mutualistes québécois existent grâce à des personnes qui le font vivre. Les jeunes sont nos ambassadeurs de demain. Il est donc important de mettre en valeur leur engagement et de les aider à prendre leur place dans notre mouvement qui a besoin de relève», a tenu à préciser le Président-directeur général du CQCM, M. Gaston Bédard.