Un premier Printemps des artisans

Crédit photo : Raynald Légaré

LA POCATIÈRE — Les 3 et 4 juin prochain se tiendra la première édition du Printemps des artisans à la Nouvelle salle, 408, 4e Avenue La Pocatière. La présidence d’honneur a été confiée à monsieur Raynaud Légaré, artiste-peintre, sculpteur et poète de Mont-Carmel.

Madame Nancy Proulx est la coordonnatrice de cet événement où seront mis en lumière les multiples talents d’une vingtaine d’artisans du Kamouraska et d’ailleurs en province.

Monsieur Légaré est très fier d’avoir été choisi pour être le premier président d’honneur. « Mon père était un artisan et il m’a appris très jeune ce qu’était un artisan », dit-il.

Le printemps des artisans permettra aux visiteurs de découvrir des choses. Il y aura notamment un kiosque sur la création de produits sensoriels pour enfants ayant des besoins particuliers. D’autres formes d’artisanat seront aussi en vedette, dont le tricot, la fabrication d’articles en bois, de bijoux, de vêtements pour bébé, etc. Il y en aura pour tous les goûts, dit-il.

Pour Raynaud Légaré, les artisanes et artisans sont d’abord des personnes passionnées par ce qu’elles font. Et c’est pour promouvoir leur travail qu’il a accepté la présidence d’honneur. Il invite le public à venir admirer leurs créations et les encourager. Le Printemps des artisans est sur Facebook.