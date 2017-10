Crédit photo : Stéphanie Gendron

Les gens de la Côte-du-Sud sont invités à arborer la moustache ou mettre un nœud papillon durant le mois de novembre, à l’initiative de quatre jeunes qui ont mis sur pied, dans le temps de le dire, un événement qui regroupe une série d’activités qui permettront d’amasser des fonds pour la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, la Fondation André-Côté et Movember Canada.

Le « GOvember », inspiré du mouvement Movember qui encourage les hommes à porter la moustache en novembre pour susciter des discussions autour de la santé masculine, implique citoyens et commerces, particulièrement de La Pocatière pour cette année.

« On vise La Pocatière et un peu Saint-Pascal cette année, car nous n’avons eu que deux mois pour mettre l’événement sur pied, mais on veut que ça revienne chaque année partout en Côte-du-Sud », a dit Mino Adjin, conseiller en sécurité Financière Sun Life et à l’origine du projet. C’est en tondant son gazon en août dernier qu’il s’est dit qu’il devait initier un événement du genre dans la région.

Il a rapidement convaincu ses amis Samuel Collard, Maxime Paradis et Cathy Lemieux d’embarquer avec lui et le mouvement a pu être mis sur pied.

Le « GOvember », c’est d’abord une série d’activités où des fonds sont amassés pour les bonnes causes. Ce peut être en vendant quelque chose, comme un pain en forme de moustache, et donner un pourcentage des ventes ou en remettant une partie des profits de la tenue des activités. On note en novembre, un lancement 5 à 7, de la Zumba, une soirée de quilles et plus.

Les joueurs du club de hockey des Seigneurs de La Pocatière et les deux entraîneurs porteront aussi la moustache en novembre. « C’était clairement dans nos valeurs : le sport, la santé, les hommes. C’est rassembleur », a dit Vincent Bérubé, président de l’équipe.

Même le directeur général de la Chambre de commerce de la MRC de Kamouraska-L’Islet a mis sa barbe à prix.

Des dons seront aussi récoltés grâce à un programme de commandites. Le comité propose trois forfaits de 100 à 500 $ aux entreprises. Une partie de la somme doit servir en placements publicitaires sur les médias sociaux et dans les médias de la région pour promouvoir l’initiative du GOvember. Le reste sera versé en dons pour les fondations. L’objectif pour cette première édition est de 5000 $.

Si la majorité des activités ont lieu à La Pocatière, une place pour le « GOvember » est prévue lors de la rencontre des Gens d’affaires de Saint-Pascal le 4 novembre. On prévoit en faire plus dans tout Côte-du-Sud, l’an prochain.

L’événement sera très visible sur le web et les réseaux sociaux. Déjà, plusieurs participants, dont le président d’honneur, le préfet de la MRC de Kamouraska Yvon Soucy, arborent le logo du « GOvember » sur leur photo de profil Facebook.