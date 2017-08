Un premier documentaire télédiffusé pour Hidalgo Média

Crédit photo : Hidalgo Média

L’entreprise kamouraskoise Hidalgo Média, spécialisée dans les productions multimédias, a complété la réalisation d’un documentaire sur l’organisation SERABEC, dont la diffusion est prévue bientôt sur la chaîne Planète+. Le PDG de l’entreprise, Sandro Thornton, espère maintenant qu’il y en aura d’autres.

SERABEC rassemble des amoureux de l’aviation, formés et entraînés, qui assistent les Forces canadiennes dans des missions de recherche et de sauvetage de petits avions en détresse. Lorsque Sandro Thornton et son équipe chez Hidalgo Média ont été sollicités pour la réalisation d’une vidéo corporative concernant l’organisation, le projet n’a pas tardé à prendre la tournure d’un documentaire.

« Très tôt, je me suis senti interpellé par le sujet. SERABEC évolue dans l’ombre, d’une certaine manière, parce que comme personne, on n’a pas nécessairement besoin d’eux au quotidien. Mais l’organisation joue un rôle majeur lorsqu’il y a des accidents de petits avions sur le territoire québécois », d’indiquer Sandro, réalisateur du documentaire.

Tournage

Le documentaire, d’une durée approximative de 20 min, a nécessité deux ans de travail de la part de l’équipe d’Hidalgo. Les images, signées Gabriel Goulet à la direction photo, ont été filmées aux quatre coins du Québec, sur des routes isolées, dans les aéroports, dans les airs et même à la base militaire de Trenton, en Ontario. « On a eu un accès privilégié à plusieurs endroits. Des lieux où on n’aurait jamais accès, autrement, comme civil », d’ajouter Sandro Thornton.

On a eu un accès privilégié à plusieurs endroits. Des lieux où on n’aurait jamais accès, autrement, comme civil.

Toutes ces images sont ponctuées de témoignages de gens œuvrant autour ou au sein de SERABEC, mais également du comédien et pilote Gaston Lepage, qui intervient à quelques reprises au sein du documentaire, nous permettant de bien saisir le champ d’action de l’organisation.

Hidalgo Films?

Pour Hidalgo Média, qui a déjà collaboré à d’autres documentaires par le passé, celui sur SERABEC est le premier à être réalisé à 100 % par l’entreprise et qui sera télédiffusé. Sandro Thornton assure que ce ne sera pas le dernier. « On songe à ouvrir un volet Hidalgo Films et à réaliser d’autres documentaires dans le même genre, sur des humains qui ont un impact sur la société, mais qui évoluent dans l’ombre », mentionnait-il.

La diffusion du documentaire SERABEC est prévue le 5 septembre prochain à 21 h sur la chaîne Planète+.