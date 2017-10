Un premier directeur de campus pour l’ITA de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le premier directeur de campus a officiellement été nommé à l’ITA de La Pocatière. Il s’agit de M. Sylvain Gingras, qui assumait depuis peu la direction générale par intérim de l’institut.

Rappelons qu’en juillet dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Laurent Lessard, avait demandé à son ministère d’amorcer le processus de dotation du poste de directeur dans les plus brefs délais, après une succession de directeurs généraux par intérim depuis 2013. À ce moment, le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, confiait que le ministre et lui en étaient venus à la conclusion que le titre de directeur général par intérim « inquiétait la population » quant à l’avenir de l’institution.

Un mois plus tard, Le Placoteux apprenait, par le biais d’une communication interne, la nomination de M. Sylvain Gingras à titre de directeur général par intérim de l’ITA, dans l’attente d’une nomination à un nouveau poste de directeur de campus. Sur ce document, on pouvait lire que les titres de directeur général de l’ITA de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe étaient « un vocable qui renforçait l’idée de deux ITA. »

Mentionnons que le nouveau directeur de campus aura pour mandat, entre autres, d’établir et de maintenir les partenariats régionaux, ce qui par le passé relevait de la direction adjointe. Par voie de communiqué, M. Gingras a également mentionné son désir à redoubler d’efforts dans la promotion des programmes offerts à l’ITA — Campus de La Pocatière, dans un contexte de recrutement de clientèle toujours de plus en plus difficile pour les maisons d’enseignement collégial. « Nous allons continuer à bonifier notre offre de cours en agriculture biologique et nous maintiendrons notre engagement envers le développement durable », pouvait-on lire.