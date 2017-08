Un Pocatois derrière le développement d’une moto électrique unique

Crédit photo : Courtoisie

Originaire de La Pocatière, Félix-Antoine Lebel est actuellement à la tête d’un projet de moto électrique développée par un groupe d’étudiants de l’Université de Sherbrooke. Unique au Québec, cette moto a également remporté deux titres consécutifs au championnat eMotoRacing du New Jersey ces deux dernières années.

Élève au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, puis étudiant en Technologie du génie physique au Cégep de La Pocatière, Félix-Antoine Lebel poursuit actuellement un doctorat en génie électrique à l’Université de Sherbrooke. Sa spécialisation est axée principalement sur les batteries pour véhicules électriques.

D’aussi loin qu’il se rappelle, il a toujours été fasciné par les véhicules électriques, de telle sorte qu’il s’est mis à travailler sur un prototype de moto électrique dès ses premières années d’études au baccalauréat en génie mécanique à l’Université de Sherbrooke. Son prototype étant pratiquement terminé en 2015, c’est à ce moment qu’il a ouvert le projet à d’autres étudiants du baccalauréat pour qu’ils puissent y collaborer. « C’est un projet passionnant qui demande beaucoup de temps, mais qui génère beaucoup d’intérêt auprès de la communauté étudiante à Sherbrooke », d’expliquer Félix-Antoine.

Moto unique

Conçue de A à Z par les étudiants de l’Université de Sherbrooke, la moto, d’une puissance de 215 hp, dispose d’un châssis monocoque en aluminium unique dans le domaine. La batterie, conçue entièrement par les étudiants, fonctionne sous le même principe que celle qu’on retrouve dans les véhicules de marque Tesla en étant entièrement intégrée à la structure de la moto. « Parmi toutes les écoles d’ingénierie, on est les seuls au Québec et au Canada à avoir développé une moto semblable. En Amérique, on est les seuls à disposer d’un projet dans lequel on a conçu toutes les composantes de la moto », de préciser le Pocatois d’origine.

De plus, au cours des deux dernières années, la fiabilité de la moto a permis à l’équipe de l’Université de Sherbrooke de remporter le championnat eMotoRacing du New Jersery, dont plus récemment contre les équipes de Virginia Tech et du Rochester Institute of Technology. « On travaille actuellement à concevoir une autre moto qui doit nous permettre de participer à un championnat en Espagne », de mentionner Félix-Antoine.

Inspirer

Fier de ce qu’il a accompli et de l’expérience qu’il a acquise pour devenir « un expert en batterie lithium au Québec », Félix-Antoine Lebel a accepté de partager son expérience dans le but d’inspirer d’autres jeunes de la région avec son parcours.

En ce qui concerne la moto, aussi fiable et révolutionnaire soit-elle, il avoue que sa commercialisation n’est pas le but de l’opération. « C’est un projet universitaire et le but est de former les ingénieurs qui développeront les véhicules électriques de demain. Mais si parmi ceux qui auront collaboré au projet il y en a qui décident d’utiliser leurs connaissances pour démarrer une petite start-up de véhicules électriques, tant mieux. On ne pourra que s’en réjouir », concluait-il.