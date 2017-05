Un pianiste de renommée internationale à Montmagny

Crédit photo : Courtoisie

Charles Richard-Hamelin est considéré comme l’un des pianistes les plus importants de sa génération. Il recevra d’ailleurs le titre de Compagnon des arts et des lettres du Québec à la fin du mois de mai pour son apport exceptionnel à la vitalité et au rayonnement de la culture québécoise, ici comme à l’étranger.

Richard-Hamelin est le premier québécois à obtenir la médaille d’argent lors du prestigieux Concours international de piano Frédéric-Chopin à Varsovie en 2015. Il avait également reçu le Prix d’Europe en 2011 et le titre de Révélation Radio-Canada 2015-2016. Plus récemment, Charles Richard-Hamelin a été le récipiendaire du prestigieux Career Development Award offert par le Women’ s Musical Club of Toronto.

Son premier album solo a d’ailleurs reçu un Félix dans la catégorie Album de l’année – Classique/Soliste et petit ensemble au dernier Gala de l’ADISQ. Son deuxième album solo, consacré aux œuvres de Beethoven, Enescu et Chopin reçoit un accueil très positif depuis son lancement à l’automne dernier.

Dimanche 28 mai 15 h, à la salle Promutuel Assurance, cet admirable pianiste vous propose un concert d’œuvres de Beethoven, Enescu et bien entendu Chopin.