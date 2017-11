Un outil pour savoir combien d’arbre planter pour compenser son empreinte écologique

Crédit photo : Arbre-Évolution

Arbre-Évolution, coopérative basée à L’Islet, lance un site internet pour calculer combien d’arbres devraient être plantés pour compenser vos déplacements. Ultimement, cet outil servira aussi de moyen de financement.

« Ça s’adresse à la population en général et aux entreprises. On s’attend des gens qu’ils soient curieux et qu’ils mesurent l’impact de leur empreinte écologique», indique le coordonnateur Simon Côté.

Les gens peuvent donc utiliser le site calcurcarbone.org, entrez le nom de la marque de leur voiture et le nombre de kilomètres, pour un voyage ou bien par année. Ce peut aussi être fait par avion ou équipement agricole. Le calcul indique le nombre d’arbres qui doivent être plantés et le montant s’y rattachant.

Au-delà de l’outil éducatif, il s’agit aussi d’un moyen de financer pour participer au Programme de Reboisement Social de l’organisation. Les particuliers peuvent donc remettre le montant de compensation à l’organisme qui s’engage à planter des arbres dans une communauté du Québec.

Reboisement

La plupart du temps, ce sont les municipalités qui sont génératrices de projets de reboisement. Parfois, ce sont des entreprises qui approchent Arbre-Évolution qui veulent faire un geste pour la planète et financer un projet en particulier.

« L’implication de la communauté est indispensable. Des projets participatifs qui répondent à des besoins locaux, c’est la meilleure façon de garantir la croissance des arbres à long terme », affirme M. Côté.

Grâce à un financement de 25 000 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG), Arbre-Évolution a pu mandater Biopterre — Centre de développement des bioproduits pour déterminer le plus adéquatement possible le taux de séquestration de carbone d’un arbre planté grâce au calculcarbone.org.

« Le développement du calculcarbone.org résulte de la volonté de mettre en place un outil fiable, cohérent et transparent adapté aux spécificités du territoire. Des méthodes de plantation et des procédures de suivi sont en place afin d’assurer la permanence des absorptions de GES générées par la croissance des arbres », explique Me Alexis Devroede, conseiller en gestion durable du carbone chez Arbre-Évolution.

Depuis 2014, Arbre-Évolution est passé de 3 à 50 partenaires financiers qui commanditent annuellement de 6 à 1000 arbres dans le Programme de Reboisement Social.

« Cette année, nous avons mis en terre 14 000 arbres dans une vingtaine de communautés de la province. On espère grandement que le calculcarbone.org convaincra les gens de faire un geste pour la planète et prendre part au mouvement », s’exclame Samuel Pépin-Guay, cofondateur d’Arbre-Évolution.