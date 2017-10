Un octogénaire fera six mois de prison pour agression sexuelle

Florent Ouellet, 82 ans, a pris le chemin de la détention pour les six prochains mois, parce qu’il a agressé sexuellement deux mineures il y a plusieurs décennies.

Les faits reprochés sont survenus il y a plus de 30 ans, sur des jeunes filles qui avaient à l’époque entre 8 et 16 ans. L’octogénaire de la région du Kamouraska avait plaidé coupable. Le juge l’a fait prendre le chemin de la détention vendredi pour les six prochains mois.

Je me sens toujours comme un vase cassé, mais sur lequel on aurait recollé un morceau.

Si les agressions sexuelles remontent à plusieurs années, les plaintes ont été déposées récemment.

L’une des victimes, qui doit rester dans l’anonymat compte tenu de la présence d’une ordonnance de non-publication dans le dossier, trouve une mince consolation au fait que Florent Ouellet prenne le chemin de la prison. « Je me sens toujours comme un vase cassé, mais sur lequel on aurait recollé un morceau », confie-t-elle.

« Ça ne règle pas tout et les séquelles sont importantes, mais je ne regrette pas d’avoir porté plainte, ça a valu la peine », a-t-elle ajouté, indiquant par le fait même que les victimes d’agressions sexuelles ne devraient avoir aucune bonne raison de ne pas porter plainte.