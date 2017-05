Un objectif de 21 700 $ pour des équipements de santé

Crédit photo : Maurice Gagnon

Le 15e tournoi de golf au profit de la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet se tiendra à Saint-Pamphile le 21 août prochain. M. Réal Gauvin en sera le président d’honneur.

En collaboration avec Promutuel Montmagny-L’Islet, la Fondation veut amasser 21 700 $, note son président, Michel Pelletier.

Un montant de 15 000 $ servira à acquérir trois chariots de stimulation pour troubles de comportement pour les Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Perpétue et Saint-Eugène.

La Fondation souhaite aussi acquérir avec le reste des profits deux fauteuils transformables en lit pour les résidants du CHSLD de Sainte-Perpétue et une pompe volumétrique pour le CLSC de Saint-Pamphile.

Réal Gauvin

Après avoir été homme d’affaires, maire de Saint-Adalbert et député de Montmagny-L’Islet, M. Gauvin dit se consacrer à sa famille avec son épouse Denise et à des œuvres de bénévolat. Il invite les entreprises et les citoyens à s’engager auprès de la Fondation.

Depuis 2003, ce tournoi a permis l’achat d’équipements médicaux spécialisés pour la population de la MRC de L’Islet. Plus de 323 000 $ ont été investis en équipement.

Pour aider la Fondation à atteindre son objectif, on peut faire un don ou participer au tournoi et/ou au souper. Les participants sont invités à réserver leur place auprès de Sylvie Talbot de Promutuel Montmagny-L’Islet au 418 598-3018 ou par courriel à sylvie.talbot@promutuel.ca. On peut faire un don via le site www.fondationsantelislet.com.