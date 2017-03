Un nouveau transport au Kamouraska vers Rivière-du-Loup

Crédit photo : Courtoisie

Dès le 29 mars, et ce jusqu’au 29 septembre 2017, Trans-apte Services de transport adapté et collectif du Kamouraska, offrira le transport vers Rivière-du-Loup à partir de La Pocatière avec sept lieux d’embarquements de La Pocatière à Sainte-Hélène pour se diriger vers Rivière-du-Loup.

Le service sera offert les mercredis et les jeudis de chaque semaine et sera ouvert à toute la population du Kamouraska. Un véhicule pouvant accepter jusqu’à 18 passagers sera utilisé pour ce projet-pilote de six mois, qui se terminera le 29 septembre. Le véhicule est également adapté pour les personnes à mobilité réduite.

« Il s’agit d’un nouveau service dont nous testerons les performances au cours des six prochains mois avant de prendre une décision finale sur l’opportunité de l’offrir sur une base régulière », de mentionner le président de Trans-apte, M. Pierre Darveau. Le coût d’un aller-simple La Pocatière/Rivière-du-Loup sera de 10,50 $ et il diminuera selon l’embarquement, qu’il soit à Saint-Pacôme (9,50 $), Saint-Philippe-de-Néri (8,50 $), Saint-Pascal (7,50 $) ou Sainte-Hélène-de-Kamouraska (6,50 $).

« Il s’agit d’une opportunité pour les personnes ayant des rendez-vous de toute sorte à Rivière-du-Loup, par exemple à l’hôpital ou au Palais de justice », d’ajouter la directrice générale de Trans-apte, Mme Mylène Soucy.

Deux départs sont offerts les mercredis et jeudis. Le premier est régulier et se tient à 7 h 55, alors que le second, sur réservation seulement, est à 11 h 10. Dans les deux cas, l’embarquement se fait au HLM de La Pocatière. Les arrivées à Rivière-du-Loup se font respectivement à 9 h 45 (régulier) et 12 h 45 (réservation).

Deux retours de Rivière-du-Loup sont possibles, soit à 11 h ou à 15 h. Le coût du retour est identique à celui de l’aller. Le lieu d’embarquement de Rivière-du-Loup est le même que celui de l’arrivée, à moins d’avis contraire. Dans ce cas, le seul autre point d’embarquement pour le retour est situé au Centre commercial (Cage aux sports). Il est spécifié que tout autre déplacement à Rivière-du-Loup est la responsabilité de chacun.

Pour l’horaire complet des lieux et heures d’embarquement par municipalité ou pour toute autre information, contactez Trans-apte au 418 308-0956.