Un nouveau service de transport pour les étudiants

L’organisme Trans-apte inc, service de transport adapté et collectif du Kamouraska, offrira dès le 16 octobre le service de transport aux étudiants de L’ITA et du Cégep de La Pocatière pour se rendre à leurs établissements scolaires, au coût d’un dollar par embarquement.

« Nous voulons faciliter les déplacements des étudiants qui habitent en périphérie de L’ITA et du Cégep. C’était une demande que nous avions depuis longtemps et nous sommes heureux qu’elle voit le jour cette année », de dire M. Pierre Darveau, président de Trans-Apte inc.

Un départ de Pelletier TV enr (1480 rte 230 E) de La Pocatière est prévu tous les matins, à 7 h 20 et un départ du Cégep pour le retour est prévu à 16 h. Plusieurs points d’embarquement sont aussi offerts. « Ce nouveau service se greffe à notre offre en tant qu’institutions d’enseignement et nous sommes très heureux de ce partenariat avec Trans-apte. En plus d’être facilitatrice, c’est aussi une excellente alternative pour nos étudiants en cas de mauvais temps par exemple », de dire d’une même voix, MM. Steve Couture, coordonnateur aux affaires étudiantes et communautaires du Cégep et Mickaël Redmond de l’ITA Campus de La Pocatière.

Des cartes poinçons sont également disponibles auprès de la Coop du Cégep. Pour l’horaire complet des lieux, les heures d’embarquement, ou pour toute autre information, contactez Trans-apte au 418 308-0956, visitez le www.transapte.com, ou notre page Facebook.