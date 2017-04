Un nouveau partenaire saison pour les Arts de la Scène

Crédit photo : Maxime Paradis

Les Arts de la Scène de Montmagny dénichent un nouveau partenaire saison, la Coop IGA de Montmagny, pour les trois prochaines années. En plus d’assurer un soutien financier à l’organisation, ce partenariat amène avec lui de nouveaux avantages pour les amateurs de culture membres de la Coop IGA.

C’est la deuxième fois que les Arts de la Scène de Montmagny s’entichent d’un partenaire saison. Il y a deux ans, c’est Desjardins qui assumait ce titre par une participation financière similaire sur trois ans. C’est maintenant au tour du magasin Coop IGA de Montmagny de prendre le relais jusqu’en 2020, en assurant une somme de 10 000 $ par saison, pour un total de 30 000 $. «Les gens de la région ont la chance d’avoir accès, à Montmagny, aux mêmes spectacles présentés dans les grandes villes non loin de chez nous. En s’associant avec les Arts de la Scène, on permet de conserver ce rayonnement culturel dans notre région», d’indiquer fièrement M. Luc Houde, directeur général de la Coop IGA.

Avantages aux membres

Par cette entente, les Arts de la Scène s’engagent à offrir des promotions spéciales et des avantages exclusifs aux 5600 membres du magasin Coop IGA de Montmagny. Dès l’automne, ils offriront notamment les Mard’ IGA où les membres de la Coop pourront bénéficier d’un 2 pour 1, tous les mardis, au cinéma. «Les gens n’auront qu’à présenter leur carte de membre de la Coop. D’autres promotions et avantages du genre seront annoncés au courant de la prochaine saison», de préciser Christian Noël, directeur général des Arts de la Scène.

Lancement

C’est le 15 mai prochain que les Arts de la Scène procéderont au lancement de la programmation 2017-2018, à la Salle Edwyn-Bélanger. Cet événement qui est pratiquement présenté à guichet fermé annuellement est devenu une véritable tradition aux Arts de la Scène. Et cette année, Christian Noël promet une soirée fort distinctive. «C’est de plus en plus couru par les spectateurs, mais également par les artistes. Cette année, je crois que c’est le plus gros lancement qu’on n’a jamais fait. On n’a jamais eu autant de gros noms que ça», s’exclamait-il.

En vue de cette soirée, une quantité de billets gratuits seront réservés aux membres de la Coop IGA de Montmagny, ainsi qu’à ceux des Arts de la Scène.