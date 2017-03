Un napperon pour Développement et Paix

Crédit photo : Logo tiré de Facebook.

Pour souligner le 50e anniversaire de Développement et Paix et sensibiliser la population diocésaine aux réalités des pays en voie développement, le Conseil diocésain de Sainte-Anne vient de concevoir et de publier un napperon tiré à 30 000 exemplaires.

Plusieurs restaurants de la région ont accepté de placer ces napperons sur les tables de leur établissement. « Nous désirons leur exprimer nos remerciements pour le soutien qu’ils apportent à notre organisme », ajoute le Conseil diocésain. Un certain nombre de ces napperons a aussi été acheminé aux communautés chrétiennes et pourront servir à l’occasion d’un repas communautaire ou autre évènement local.

Créé par la Conférence des évêques catholiques du Canada dans la foulée du Concile Vatican II, Développement et Paix est l’organisme de coopération et de solidarité internationale de l’Église du Canada. C’est cet organisme qui représente le Canada au sein de Caritas international, dont la mission est de servir les pauvres et de promouvoir la charité et la justice partout dans le monde.

Le napperon publié par le Conseil diocésain servira aussi à promouvoir la collecte du carême de partage qui aura lieu dans nos églises le 2 avril prochain (5e dimanche du carême.)