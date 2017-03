Un mois de la pizza au KRTB

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

L’animateur originaire de Saint-Alexandre, Marto Napoli, et la Fondation Soleil Levant lancent le mois de la pizza dans la région de Rivière-du-Loup, Kamouraska, Les Basques et le Témiscouata.

« Ça existe aux États-Unis, mais au mois d’octobre. C’est plus logique du 8 juin au 6 juillet, à cause de notre fameuse période de déménagement au Québec » , lance Marto Napoli. « C’est simple, c’est rassembleur et le but est de lancer ça en 2017 au KRTB et rendre le concept provincial », ajoute l’animateur aux 1001 idées.

Le concept est simple : les restaurateurs du KRTB qui participeront proposeront une pizza de leur choix, à un maximum 5 $ la pointe, le temps d’un mois. Les consommateurs auront le loisir de goûter les pizzas, les prendre en photos et publier le tout sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #LeMoisDeLaPizza. On oublie les coupons en papier et les boîtes de carton, tout se passera sur internet pour cette promotion.

À gagner, un voyage à New York ou un abonnement dans un gym pour se remettre en forme après un mois passé à manger de la pizza.

« On estime qu’il y a environ 80 restaurants au KRTB qui pourraient participer, alors on vise 50 restos », indique Sylvain Arbour, de la Fondation Soleil Levant. « Certains offriront leur pizza vedette, d’autres pourraient en inviter une pour l’occasion. » Déjà, quelques jours à peine après l’annonce, une dizaine de restaurants ont annoncé qu’ils participeraient.

Pour informations : delapizza.com.