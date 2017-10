Un lièvre de pierre sur l’île aux Lièvres.

Crédit photo : Courtoisie

À la demande de la Société Duvetnor, le sculpteur sur pierre dure Gilles Lepage de Rivière-du-Loup, a récemment ajouté une pièce unique à sa collection animalière.

Après avoir fait un repérage sur les plages du côté sud de l’île aux Lièvres et avoir trouvé la pièce idéale pour sa création, le sculpteur s’est laissé inspirer par la nature et l’environnement de l’île afin d’y laisser un lièvre permanent que tous les visiteurs pourront observer ou découvrir lors d’une randonnée.

Quatre jours de travail ont été nécessaires à la réalisation de cette œuvre. Notons que d’autres projets artistiques pourraient être réalisés, mettant en vedette des mammifères et oiseaux marins typiques du paysage insulaire bas-laurentien. Les œuvres de Gilles Lepage parlent essentiellement de nature, de mythologie et de traditions autochtones. L’artiste définit son style comme étant intuitif. Selon lui, son travail consiste à « libérer la beauté et la lumière de la forme emprisonnée à l’intérieur de la pierre ».

Bilan de saison

Notons que les statistiques préliminaires démontrent une hausse de 5 % de l’achalandage en comparaison avec 2016 qui avait été une saison extraordinaire. Encore une fois, on compte de nombreux visiteurs provenant des grands centres comme Montréal et Québec, mais également un nombre considérable de touristes étrangers principalement originaires de France, de Belgique, de Suisse et d’Allemagne.