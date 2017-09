Un lieu physique pour acheter des résidus de construction à Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Depuis tout récemment, il est possible d’acheter à prix modique des matériaux de construction qui ne demandent qu’à être réutilisés, dans les anciens locaux de la MRC de Kamouraska à Saint-Pascal.

Auparavant, les résidus de construction étaient achetés directement aux écocentres, sans système de vente organisé. Avec l’aide de RECYC-QUÉBEC et de ses 335 165 $, Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) a ouvert des lieux physiques à Rivière-du-Loup et Saint-Pascal et a embauché deux personnes pour tenir boutique.

« Les particuliers amènent toujours leurs matériaux à l’écocentre et nous nous les transférons à l’écochantier à Saint-Pascal. Sur place, les gens peuvent les acheter à prix modique ou bien il y a même un catalogue en ligne », indique Josée-Anne Dumais, de Co-éco.

« Avant, le processus de vente n’était pas vraiment organisé, avec ce projet maintenant c’est mieux organisé », ajoute-t-elle.

Pour ce qui est des entrepreneurs, qui ne peuvent pas aller porter leurs matériaux aux écocentres, ils sont invités à prendre contact avec Co-éco pour prendre des arrangements pour aussi participer à la valorisation et la réutilisation des matériaux.

Les investissements de plus de 300 000 $ servent à la location des espaces à Saint-Pascal et la construction du lieu à Rivière-du-Loup, en plus des ressources humaines.

Les profits générés par la vente des résidus de construction serviront à rembourser les dépenses de gestion, dont les ressources humaines, les locaux, l’électricité, etc.

Mentionnons que l’on retrouve plusieurs matériaux patrimoniaux entre autres à Saint-Pascal.