Un lancement réussi pour Huguette Moreau-Lévesque

Entourée de nombreux amis et membres de sa famille, Mme Huguette Moreau-Lévesque a lancé son livre «Ma vie dans la coiffure et un peu plus» le 7 octobre dernier, à Saint-Pacôme.

L’auteure a pris la parole pour remercier les gens d’être venus et aussi pour témoigner son bonheur à elle d’être aussi là. « Cela m’a rappelé beaucoup de souvenirs encore bien présents dans ma mémoire », a déclaré Mme Moreau-Lévesque.

Celle qui a fait carrière comme coiffeuse a consacré une année à l’écriture de son autobiographie. Elle y partage de nombreux souvenirs et anecdotes. Elle consacre aussi quelques pages à l’histoire de ses parents qui lui ont communiqué leur passion pour la coiffure.

Madame Huguette Moreau-Lévesque avait un esprit créatif très développé que l’on peut découvrir à partir des nombreuses photos couleur qui émaillent l’ouvrage. Certaines pièces comme le voilier en cheveux demeurent mémorables.

Outre son histoire et sa carrière, Mme Moreau-Lévesque révèle aussi quelques anecdotes de sa vie de famille avec son mari Jean-Paul et ses trois garçons : Mario, Bernard et François.

Lors du lancement, Mme Moreau-Lévesque a eu le plaisir de rencontrer le célèbre chroniqueur Claude Poirier. Il y a eu tirage de cartes brodées et peintes mettant en lumière son talent artistique. Elle a fait tirer une toile de sa création qui a été gagnée par Mme Claudette Dorval.

Le livre est publié par La plume d’oie Édition. On peut se le procurer auprès de l’auteure en communiquant au 418 856-5100.