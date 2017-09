Un jardin des champignons au Jardin floral de La Pocatière

Crédit photo : Biopterre

Un Jardin des champignons s’ajoute au Jardin floral de La Pocatière. C’est au cœur du Jardin d’ombre que l’on a fait place à la démonstration de trois types de cultures de champignons forestiers, le Shiitake sur billot, le Pleurote en forme d’huître en totem et le Strophaire rouge vin en platebande.

Un panneau d’interprétation est aussi intégré au jardin afin de vulgariser l’information. C’est une première au Québec qu’un jardin public accueille une vitrine technologique de culture de champignons au milieu de ses aménagements floraux.

Ce projet a été réalisé en partenariat avec Biopterre, qui a implanté la culture et assure le transfert technologique dans le cadre d’un projet de recherche ayant pour objectif d’optimiser les pratiques de cultures de champignons en systèmes agroforestiers.

L’Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière, la MRC de Kamouraska via le Fonds de développement des territoires et la Ville de La Pocatière sont également des partenaires qui soutiennent le développement du Jardin floral dans ses initiatives de nouveaux jardins thématiques et d’interprétation de ceux-ci.

Rappelons que lors de la création du Jardin floral il y a une vingtaine d’années, une des missions était de créer un jardin-école. Le Jardin floral continue dans cette voie en offrant une vitrine technologique aux étudiants, accessible à quelques pas de l’ITA. Bien sûr, tous les curieux peuvent venir y jeter un coup d’œil. Le Jardin des champignons tisse un lien avec tous les efforts de développement du mycotourisme au Kamouraska. La première production de champignon est prévue cet automne. Les visiteurs sont invités à y goûter en prenant soin d’en laisser au suivant.