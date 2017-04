Un incendie majeur fait un blessé à Saint-Philippe-de-Néri

Crédit photo : Maxime Paradis

Un incendie majeur, survenu lundi après-midi dans un garage de Saint-Philippe-de-Néri, a blessé une personne et causé des dommages à des résidences à proximité, en plus d’occasionner la fermeture de la route 230 dans les deux directions et priver d’électricité des clients d’Hydro-Québec dans quatre municipalités.

C’est vers 13 h 41 que le feu s’est déclaré dans ce garage du 94, route 230 à Saint-Philippe-de-Néri, à quelques mètres à peine de l’entrée sud de l’autoroute 20, près de la station-service Petro-Canada. Deux personnes effectuaient des travaux mécaniques sur un véhicule lorsque le feu a pris naissance. « C’est probablement ce qui est à l’origine de l’incendie », d’indiquer Éric Lévesque, directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal.

Mentionnons qu’une de ces deux personnes a été brûlée aux mains et au visage, mais on ignore toujours pour le moment la gravité de ces blessures.

Brigade monstre

Au plus fort de l’intervention, plus d’une quarantaine de pompiers provenant de Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Pascal, Sainte-Hélène et Mont-Carmel étaient sur place pour combattre le brasier. L’ampleur de celle-ci a même forcé la fermeture de la route 230 dans les deux directions, en plus de priver d’électricité des clients d’Hydro-Québec de Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Pascal, Kamouraska et Saint-Denis-De La Bouteillerie. Ce n’est que vers 15 h 30 que le feu a été maîtrisé. « Le garage et le véhicule sont une perte totale. En ce qui concerne les deux résidences voisines, elles se limitent au revêtement extérieur et aux fenêtres, dû aux fortes radiations causées par l’incendie à proximité », de conclure Éric Lévesque.