Un homme formellement accusé de meurtre au second degré

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Éric Sweeney, 41 ans, un homme de l’extérieur récemment domicilié à La Pocatière, a été officiellement accusé du meurtre au second degré de Sophie Beaulieu, lundi, au Palais de justice de Rivière-du-Loup.

L’homme a comparu devant le juge Michel Parent de Sept-Îles par vidéoconférence vers 14 h. La comparution a duré quelques minutes tout au plus. La procureure de la couronne Me Annie Landreville a affirmé avoir déposé une bonne partie de la preuve à l’avocat de Sweeney, Me Bruno-Gabriel Vargas.

La date du 19 juin a été fixée pour l’étape de l’orientation et la déclaration. D’ici là, Éric Sweeney demeure détenu à Rimouski et on lui a interdit de communiquer avec une dizaine de personnes. Le meurtre au second degré est un meurtre commis sans préméditation, contrairement au meurtre au premier degré. Son avocat a affirmé que Sweeney était « calme » et qu’il « commençait à réaliser ce qui se passait. »