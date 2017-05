Un gros événement DEWALT chez Camille Dumais

Crédit photo : Courtoisie

RONA Camille Dumais de Saint-Pascal ramène son événement DEWALT pour une septième édition, les 26 et 27 mai prochains.

Sous un chapiteau extérieur, tous les produits et nouveautés DEWALT seront offerts à la clientèle. Représentants et techniciens seront sur place pour des présentations et des démonstrations. Des promotions exclusives et avantageuses seront proposées sur place, mais également sur le site internet camilledumais.com.

« Habituellement, on rejoint une clientèle qui va de Saint-Jean-Port-Joli à Trois-Pistoles, sans parler d’une clientèle extérieure de la région via notre site internet. C’est un événement unique dans la région, où l’inventaire DEWALT et les prix sont à leur meilleur durant l’année », de conclure Benoît Dumais de RONA Camille Dumais.