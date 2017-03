Un étudiant de Saint-Jean-Port-Joli vit une expérience unique à l’ONU

Crédit photo : Courtoisie

Félix Allard-Dumas de Saint-Jean-Port-Joli s’est rendu récemment à New York débattre des différents enjeux mondiaux, dans le cadre d’une simulation des Nations Unies à laquelle prenaient part 2500 étudiants de partout à travers le monde.

C’est parce qu’il désirait mettre en pratique la théorie apprise à l’intérieur de ses cours en Études internationales – profil marketing que le jeune étudiant port-jolien a choisi de s’impliquer dans l’Association pour la simulation des Nations Unies de l’Université Laval. « L’esprit de groupe m’attirait beaucoup également et j’avais le désir de parfaire mon anglais », confiait-il.

Durant sept mois, il s’est préparé en compagnie de ses collègues de l’Association à vivre une simulation d’échanges et de débats sur les différents enjeux mondiaux, comme le font les délégués de tous les pays à travers le monde. « L’Université Laval allait représenter la Suède, donc on a dû faire des recherches sur les traités signés et ratifiés par le pays, leurs politiques légales, leurs priorités internationales et plusieurs autres sujets », de mentionner Félix, qui avait un mandat axé davantage sur la culture et l’UNESCO.

Simulation

Durant quatre jours, la délégation dont faisait partie Félix Allard-Dumas a participé aux journées de travail inspirées de celles de l’ONU. Ces dernières se sont déroulées dans deux hôtels à proximité du siège des Nations Unies à New York, où logeaient les 2500 étudiants provenant de partout à travers le monde. « Le premier jour, nous avons délibéré au sujet de l’agenda de l’UNESCO pour toute la semaine. Les deux jours suivants ont servi à l’écriture des résolutions et nous les avons votées le quatrième jour. C’était très intense. On commençait tôt dans la journée et on terminait tard le soir, vers 21 h ou 22 h », d’expliquer Félix.

Ce n’est que lors de la dernière journée qu’il a pu visiter l’Assemblée générale des Nations unies, là où siègent habituellement les représentants de tous les pays du monde.

Heureux de sa participation, Félix Allard-Dumas est conscient que ce n’est pas le genre d’expérience qui se présente souvent dans une vie. De cette semaine à New York, il retiendra son contact avec des étudiants de cultures différentes et la chance de travailler avec des gens talentueux qui font preuve de leadership au quotidien.