Un entrepreneur qui a la communauté à cœur

Crédit photo : Courtoisie

Le 25 septembre 2017, plus de 200 arbres et arbustes ont été plantés à Rivière-Ouelle avec le soutien financier de Patrick Lavoie Construction inc., une entreprise dévouée pour la collectivité et de la Municipalité. Son propriétaire, M. Lavoie, a décidé qu’un retour d’ascenseur était nécessaire envers une communauté dans laquelle plusieurs projets de construction domiciliaire ont été réalisés par son équipe ces dernières années.

M. Lavoie a approché Arbre-Évolution Coop de Solidarité l’automne dernier dans l’objectif de développer un projet à Rivière-Ouelle. « Patrick n’avait pas vraiment de restriction au niveau des végétaux et ça nous a donné la marge de manœuvre nécessaire pour répondre au besoin de la municipalité », explique Simon Côté, coordonnateur de la coopérative lisletoise.

Ainsi, 75 conifères ont été plantés autour de la station de traitement des eaux usées, 40 arbustes ont été mis en terre dans la bande riveraine de la rivière Ouelle à l’entrée du village, des cèdres et des bleuetiers sont venus bonifier le site de la Croix des Dubé et une quarantaine d’arbres ont complété les haies autour du parc municipal. Mentionnons finalement que 10 plants de kiwi comestible ont été plantés avec les élèves de 6e année de l’École des Vents-et-Marées le long d’une clôture sur le flanc est de la cour d’école.

L’initiative a été grandement appréciée par la municipalité qui a mis l’épaule à la roue en fournissant matériel, bénévoles et employés lors de l’activité. « Il était important pour nous de répondre avec enthousiasme à l’appel de M. Lavoie. Nous avons même injecté près de mille dollars pour bonifier certains aménagements », explique Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle.

Soulignons également la participation de 15 étudiants du programme Technologie en production horticole et en environnement (TPHE) de l’ITA de La Pocatière. « Nous suivons les projets d’Arbre-Évolution dans la région et quand l’opportunité de participer à celui-ci s’est présentée, nous avons immédiatement mobilisé nos groupes », raconte Marc Beaulieu, enseignant du programme.