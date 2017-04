Un élan d’espoir pour le Centre d’art

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Malgré une situation financière difficile, un élan d’espoir anime le Centre d’art de Kamouraska depuis la tenue de l’assemblée générale annuelle, samedi dernier. La trentaine de personnes présentes à cette rencontre ont signifié leur attachement à l’organisme et leur désir de s’impliquer dans sa relance.

Pour les artistes du Kamouraska, le Centre d’art est un lieu de diffusion important qui doit être maintenu, souligne Véronique Drouin, directrice générale intérimaire. Ils veulent conserver cette vitrine et être présents dans la boutique.

Au-delà de ce désir de maintenir ce lieu, les gens ont démontré qu’ils étaient prêts à s’impliquer pour le relancer. Ils trouvent exceptionnel qu’un petit village comme Kamouraska possède un centre d’art professionnel de cette qualité.

Trois nouvelles personnes sont venues grossir les rangs du conseil d’administration malgré sa situation financière difficile, ce qui démontre une volonté de donner un nouveau souffle au Centre d’art, ajoute le vice-président sortant, monsieur Jean-François Gosselin.

Situation financière

Le Centre a un déficit cumulé d’un peu plus de 48 000 $. L’organisme mise sur l’expo-vente en cours et sur l’obtention d’une aide financière de fonctionnement du Conseil des arts du Québec pour rétablir ses finances. « On veut garder notre personnel dévoué et les payer convenablement », insiste monsieur Gosselin.

Le Centre d’art poursuivra sa mission tout en demeurant ouvert à différentes initiatives. Parmi les idées qui ressortent de cette rencontre, il a été proposé de consacrer plus de ressources aux métiers d’art, souligne Véronique Drouin. Le Centre d’art ne prévoit toutefois pas recommencer à diffuser des spectacles de musique comme autrefois, le Théâtre des près de Saint-Germain occupant maintenant ce créneau.

À la suite de l’assemblée générale annuelle, un nouveau venu, monsieur Pierre Giard, occupe la présidence. Madame Fabrice Roy-Plante est vice-présidente. Madame Marielle Dancause est trésorière. Madame Annie Savard occupe le poste de secrétaire. Les deux autres nouveaux, messieurs Michel Boisvin et Jean Breton se joignent à madame Nadine Bouliane aux trois postes de directeurs.