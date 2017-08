Un concert orgue et voix unique à Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie Sébastien Ouellet

Natif de Cap-Saint-Ignace, Sébastien Ouellet, baryton, sera accompagné de Denis Gagné, organiste, pour offrir un spectacle unique à l’église de Saint-Jean-Port-Joli, le dimanche 20 août prochain.

Sébastien Ouellet dispose d’un parcours impressionnant dans le domaine de la musique lyrique. Baccalauréat et maîtrise en interprétation à la faculté de musique de l’Université Laval, stagiaire à l’Opéra de Montréal de 2001 à 2004 et d’autres à l’international, en plus d’avoir interprété plus d’une quarantaine de rôles dans différents opéras prestigieux, il gagne sa vie depuis toujours en chantant et en l’enseignant.

Depuis un certain temps, il travaille régulièrement avec un organiste, Denis Gagné, avec qui il partira en tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean où il offrira deux concerts comme celui prévu à l’église de Saint-Jean-Port-Joli, le 20 août prochain à 14 h. « Une des particularités du concert est que ce n’est pas des airs religieux. On se concentre sur la chanson française et québécoise, les comédies musicales et des airs napolitains », d’expliquer le baryton.

Outre la voix lyrique de Sébastien Ouellet, c’est l’orgue de Denis Gagné qui risque de surprendre les spectateurs lors de ce concert. « C’est très riche comme instrument. L’orgue, c’est pratiquement un orchestre en lui seul. Ça sera intéressant pour les gens présents de découvrir toutes ses possibilités en dehors de son utilisation religieuse lors des messes », de confier Sébastien.

D’une durée d’une heure, le spectacle est gratuit. Une contribution volontaire de 10 $ est suggérée.