Un concert de Noël en l’église de Saint-Philippe-de-Néri

Un concert de Noël mettant en vedette la soprano Peggy Bélanger, de Saint-Jean-Port-Joli, et le chœur La Marée Chante sous la diction de Michel Angers sera présenté le samedi 9 décembre prochain, à 19 h 30, en l’église de Saint-Philippe-de-Néri.

Peggy Bélanger raconte qu’elle a été approchée pour présenter un spectacle de Noël par des membres de la Troupe du village de Saint-Philippe-de-Néri. Ils avaient assisté à un concert de La Marée Chante, chœur qui regroupe des chanteurs et chanteuses de Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet.

Le spectacle sera une alternance de chants interprétés par le chœur et de solos interprétés par Mme Bélanger. La première partie du spectacle sera plus traditionnelle, avec des chants du 16e siècle et 17e siècle tels que Ça bergers, Les anges dans nos campagnes, Venez divin messie.

Bien que les arrangements soient ceux de M. Ernest Gagnon, Peggy Bélanger, spécialisée en musique ancienne, les a traités comme des œuvres baroques, incluant, dit-elle, des ornements de cette époque. « Le tempo est plus rapide », dit-elle.

En 2e partie, on pourra entendre des œuvres plus récentes, telles que Sainte Nuit, Noël blanc, Adeste fideles et le Noël de Gounod. On pourra aussi entendre le célèbre Minuit chrétien et l’Ave Maria.

C’est Mme Marie-Hélène Greffard qui fera l’accompagnement musical à l’orgue et au piano, ce qui fait, raconte Peggy Bélanger, qu’entre la première et la deuxième partie, les choristes se déplaceront du jubé où se trouve l’orgue au Chœur de l’église.

Mme Greffard a étudié avec Mme Bélanger et M. Angers. Elle est titulaire de l’orgue de l’église Saint-Thomas de Montmagny.

L’événement se tient au profit de l’église.