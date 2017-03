Un c.a. pour le CHOX-FM

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe de baseball senior de La Pocatière, le CHOX-FM, a maintenant un conseil d’administration composé de quatre membres de la région ayant tous de l’expérience qui bénéficiera à la formation.

Le nouveau conseil d’administration s’est rencontré à trois reprises depuis décembre. M. Denis Lévesque assurera la présidence pour un mandat de deux ans. « Auparavant, les joueurs devaient mettre l’épaule à la roue dans toutes les sphères de l’organisation. Avec la création du C.A., nous libérons les joueurs des tâches administratives et leur permettons de se concentrer sur leur intérêt premier, jouer au baseball », dit-il.

Le conseil d’administration travaillera entre autres à développer des partenariats avec différents acteurs du milieu dans le but d’assurer la pérennité de ce sport. « Le milieu kamouraskois nous démontre son intérêt depuis plusieurs années et nous voulons continuer de maintenir cet intérêt pour notre baseball, dont la qualité est sans cesse grandissante », renchérit M. Lévesque.

L’entraîneur-chef et directeur général de l’équipe, M. Simon Ouellet, a déclaré : « Nous sommes heureux de compter sur les gens de notre région qui ont de l’expérience et qui peuvent amener notre sport encore plus loin. »

Le CHOX FM entamera sa saison au printemps prochain dans la ligue sénior Puribec du Bas-Saint-Laurent qui soulignera sa 39e année d’existence. Le premier match local est prévu pour le 27 mai à 16 h. Le Shaker de Rimouski sera visiteur dans le cadre d’un programme double.