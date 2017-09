Un athlète de Saint-Jean-Port-Joli au Championnat mondial de karaté

Crédit photo : courtoisie

Le 31 août dernier, Guillaume Morneau, 12 ans, originaire de Saint-Jean-Port-Joli, a remporté deux médailles de bronze au Championnat mondial de karaté WKU qui avait lieu en Irlande du 27 au 31 août.

Afin d’accéder au Championnat mondial, les athlètes devaient se classer lors des Championnats canadiens qui ont eu lieu en juin dernier. Guillaume s’est ainsi qualifié dans la catégorie 12-14 ans en kata musical armé ainsi qu’en kata créatif sans musique.

Bien qu’un voyage en Irlande n’était pas prévu à ce moment, la décision de s’envoler vers Killarney en Irlande se prit rapidement grâce au support de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et considérant que c’était une occasion unique de pouvoir représenter le Canada dans son sport favori.

Une fois rendus sur place en Irlande, les athlètes devaient se qualifier lors d’éliminations et seuls les athlètes arrivant dans les quatre premières positions dans leurs catégories respectives pouvaient accéder à la finale du 31 août.

Bien que ce soit sa première participation au Championnat mondial WKU, Guillaume est très fier d’être rentré au pays avec deux médailles de bronze au cou.

Guillaume s’entraîne avec l’école de karaté Vision Arts Martiaux de Lévis depuis plus de 3 ans et il a obtenu sa ceinture noire en juin dernier. La pratique de son sport est exigeante et requiert non seulement un investissement en temps considérable, mais également de la discipline et une bonne dextérité pour manier ses kamas, l’arme qu’il utilise pour ses katas.