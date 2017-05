Un appareil d’imagerie par résonnance magnétique à l’hôpital de Montmagny

Crédit photo : Maxime Paradis

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, était de passage à Montmagny, lundi matin, pour faire l’annonce d’un octroi financier de 3,3 M$ qui permettra l’acquisition d’un appareil d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) à l’hôpital de Montmagny. Ce dernier devrait être livré au courant de 2018.

L’IRM est une technique d’imagerie médicale qui permet d’avoir des vues de l’intérieur du corps, d’une résolution assez élevée, et ce, de façon non invasive. Le CISSS de Chaudière-Appalaches dispose déjà de trois appareils du genre sur son territoire. Celui annoncé à Montmagny sera le quatrième. Pour le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, cette annonce n’est rien de moins que l’aboutissement politique de son travail de député. « J’éprouve une fierté similaire à celle ressentie lors de la rénovation de l’urgence dans les années 2000, ou même l’ajout du service d’hémodialyse il y a quelques années », expliquait-il.

Financement

Pour permettre l’acquisition de cet appareil, le gouvernement du Québec octroie la somme de 3,3 M$ au CISSS de Chaudière-Appalaches. S’ajoute à cela un montant de 1,75 M$ fourni par la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny. « Nous avons déjà 1 M$ en engagements financiers. Il nous reste 750 000 $ à aller chercher. Nous sommes convaincus d’être en mesure d’amasser cette somme d’ici novembre, auprès de la population et des entreprises de la région », d’indiquer le président de la Fondation, M. Ghislain Lepage, médecin à la retraite.

Au total, le projet représente un investissement de plus de 5 M$ et consiste non seulement à l’acquisition de l’appareil, mais également à la construction d’une forme d’annexe indépendante, mais attenante à l’hôpital de Montmagny. La livraison est prévue pour 2018.

Meilleur service

En ajoutant ce quatrième IRM sur le territoire de Chaudière-Appalaches, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Géatan Barrette, mentionnait que la région serait maintenant une des mieux desservies per capita pour ce type d’appareil. « Déjà, 80 % des gens qui doivent recevoir un examen d’imagerie par résonnance magnétique en Chaudière-Appalaches l’obtiennent en trois mois », de confirmer le ministre.

En fonctionnant 16 heures par jour, sept jours sur sept, Gaétan Barrette estime que c’est un total de 20 patients par jours qui pourront obtenir leur examen à Montmagny, pour une moyenne d’un peu plus de 7000 personnes par année.