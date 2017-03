Un 70e Prestigieux

Crédit photo : Courtoisie

SAINT-PAMPHILE — Organisé par les Chevaliers de Colomb du conseil 3075 de Saint-Pamphile, le tout orchestré par M. Jean-Yves Thiboutot et le grand Chevalier Gaétan Anctil, le 70e de la fondation se voulait grandiose et pour cause.

Décortiquer 70 veux peut-être dire selon M. Anctil : sept jours sur sept et zéro temps mort. Voilà la raison pour laquelle le chiffre prestigieux fut atteint.

La messe présidée par Mgr Yvon Joseph Moreau et la participation du 4e degré des Chevaliers en uniformes traditionnel (Coked hats « bicornes à plumes » costumes flamboyants et épée) a donné le ton à l’évènement qui s’est prolongé vers un souper dans la salle communautaire de la mairie, accueillant 230 convives.

Parmi les personnalités présentes, on retrouvait, M. Mario Leblanc (maire) et M. Norbert Morin (député provincial Côte-du-Sud), M. Donald Duchesne, secrétaires d’État des Chevaliers et son épouse. Bref, ce fut une vraie réussite.

Gérard Thibodeau