Un 4e Grand Défi Spinning pour La Traversée

Crédit photo : Maxime Paradis

Devant le succès rencontré lors des éditions précédentes, La Traversée revient avec la quatrième édition de son Grand Défi 3 h de spinning. Principale activité de financement de l’organisme, l’événement vise à amasser un minimum de 8000$ dans le but de pallier aux subventions gouvernementales qui n’ont pas augmenté depuis plusieurs années.

C’est le 29 avril prochain, de 10 h à 13 h, que se tiendra le 4e Grand Défi 3 h de spinning au profit de La Traversée, au local de spinning du Cégep de La Pocatière. Pour l’occasion, les entreprises de la région et la population sont invitées à faire la location d’un des 22 vélos disponibles, au coût de 150 $, en équipe de deux ou trois personnes. Pendant 3 h ils se relaieront en pédalant, portés par l’animation de Mme Maude Langlais-Morneau, une professionnelle du vélo stationnaire sur rythme musical. « C’est une dame extraordinaire. Elle était avec nous les années précédentes et des gens se sont surpris à pédaler sans arrêt durant 3 h, tellement elle est pleine d’entrain », d’indiquer Éliane D’Anjou, directrice générale de La Traversée.

Combler le budget

L’an dernier, alors que l’organisme s’était fixé un objectif de 5000 $, il avait amassé plus de 8000 $ grâce à la participation d’une centaine de personnes. Une belle surprise pour Éliane D’Anjou et son équipe qui espèrent amasser tout autant cette année. « On veut toujours amasser le maximum, car nous, ce que nous voulons, c’est maintenir les ressources en place et offrir toujours davantage de services à la clientèle », d’expliquer la directrice.

À ce chapitre, elle ne manquera pas de souligner que cette part de financement populaire est essentielle à la poursuite des activités de l’organisme. « On est chanceux d’avoir équipe d’intervenants stables, car le budget, lui, n’a pas pas augmenté depuis plusieurs années. C’est pourquoi on n’a pas choix de se tourner vers la communauté pour palier », ajoutait-elle.

Présidence d’honneur

Président d’honneur de cette 4e édition, le Dr Mario Lebel s’est dit touché et honoré d’avoir été sollicité par l’organisme. Cumulant plus de 30 ans de pratique dans la région, il mentionnait connaître l’impact positif apporté par La Traversée dans le milieu. « Certains de mes patients ont connu des problématiques de santé mentale et La Traversée a fait une différence auprès d’eux. »

Seul organisme à venir en aide aux résidents du Kamouraska vivant des problèmes de santé mentale, La Traversée emploie quatre personnes, dont trois à temps plein et accueille près d’une vingtaine de personnes.

Les gens intéressés à prendre part au Grand Défi Spinning peuvent communiquer avec La Traversée par téléphone au 418 856-5540 ou par courriel à latraversee@videotron.ca.