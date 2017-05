Un 11e Festival-Concours de musique couronné de succès

Crédit photo : Courtoisie

Le onzième Festival-Concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-St-Laurent constitue une fois de plus un record dans l’histoire de l’événement.

En effet, du 24 au 30 avril, 67 jeunes musiciens de plus que l’an dernier s’y sont inscrits, pour un total de 506. Depuis le début, plus de 3000 jeunes ont vécu cette expérience musicale unique dans le volet concours. Les grands ensembles se sont produits au Camp musical St-Alexandre.

Les lauréats ont reçu des bourses offertes par les commanditaires pour un total de plus de 6500 $, ainsi que des séjours au Camp musical Saint-Alexandre pour une valeur de 1500 $ et trois prix pour une prestation musicale à Cacouna en concerts.

Encore cette année, le magasin de musique Ultra Sons de Rivière-du-Loup a offert des instruments de musique et Twigg Musique a offert 2 bons d’achat de 100 $ et deux ukulélés en tirage. Au total depuis sa création, le Festival-Concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-St-Laurent aura distribué plus de 68 000 $.