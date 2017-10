Umano Medical aura son pied-à-terre à Lévis.

Crédit photo : Courtoisie

Umano Medical ouvrira une nouvelle place d’affaires dans la région de Lévis. L’initiative vise essentiellement à soutenir la croissance de l’entreprise, en permettant aux employés de travailler à L’Islet ou à Lévis.

Le but principal est de favoriser la rétention des employés établis près de la ville. Le président d’Umano Medical, M. Christian Cariou, explique : « C’est avant tout un objectif de rétention des talents. Bien qu’on offre un service de transport pour nos employés vivant près de Québec, nous sommes conscients qu’un espace de bureau supplémentaire s’ajoutera aux avantages de travailler chez nous ».

Le siège social, la production et la majorité des emplois demeureront à L’Islet.

Umano Medical conçoit, fabrique et commercialise des lits d’hôpitaux reconnus pour leur qualité. Dénombrant aujourd’hui plus de 115 employés, elle est dirigée par quatre actionnaires québécois — Christian Cariou, Robert Dion, Denis Bourgault et Ghislain Demers.