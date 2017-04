Troisième édition du Salon du livre de L’École de l’Orée-des-Bois

Crédit photo : Courtoisie

L’École de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise présente la troisième édition de son Salon du livre, qui mettra en vedette 13 auteurs jeunesse d’ici et d’ailleurs, le 24 avril prochain.

C’est une occasion unique de découvrir des auteurs, de se procurer des livres neufs et usagés et de voir la fierté des jeunes qui ont préparé l’événement depuis l’automne. Les élèves de l’école de Sainte-Louise, de même que ceux de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Saint-Onésime ont depuis le premier salon, en 2015, la chance d’avoir accès à des auteurs et des illustrateurs. Au cours de la journée, au fil des ateliers et animations, ils découvrent la création derrière l’ouvrage littéraire. Ces rencontres donnent une autre dimension à la lecture : les étudiants développent le goût de lire en rencontrant des gens passionnés. Cette année, le thème Voyager à travers les saisons, fera une fois de plus appel à leur imaginaire. Cette année, le Salon sera ouvert aux visiteurs de 17 h à 20 h.