Trois pays, trois saveurs, une soirée

C’est le 18 mars prochain à 18 h que se tiendra le traditionnel Souper des saveurs du Club Richelieu de La Pocatière. L’événement se tiendra au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Comme chaque année, ce souper fait découvrir deux pays et une région du Québec aux convives. Cette année, l’Argentine, la France et la Côte-du-Sud sont à l’honneur.

En plus des plats à déguster, des présentations sur les pays invités sont présentées. Cette année, Martin Mendez parlera de l’Argentine, Jean Santerre de l’Auberge Comme au premier jour présentera notre région et finalement Jean-Philippe Tirman présentera à son tour son pays d’origine, la France.

«Ce souper est plus qu’une simple collecte de fonds pour notre Club. Année après année, c’est un événement rassembleur et convivial pour les gens de la région. En une seule soirée, ce souper nous permet d’apprendre, de déguster et de discuter. C’est une occasion pour les personnes d’ici de faire de belles découvertes à quelques minutes de la maison», souligne le président du Club Richelieu de La Pocatière, Pierre Hudon.

Tous ceux et celles qui souhaitent participer à l’événement peuvent contacter un membre du Club Richelieu de La Pocatière. Le menu comprend une entrée, une soupe, un plat de chaque région invitée et un dessert. Il est aussi possible de recevoir un reçu d’impôt.

À propos

Depuis 1955, la mission du Club Richelieu de La Pocatière est de faire la promotion de la francophonie et d’aider la jeunesse. Le Club organise annuellement plusieurs activités pour remplir sa mission dont, entre autres, la Dictée Richelieu, le Souper saveurs du monde et la Guignolée. Cette mission contribue à l’épanouissement des individus et des collectivités.