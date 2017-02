Les travailleurs autonomes invités à faire connaître leurs besoins

Crédit photo : Courtoisie

L’idée de développer le coworking dans le nord de la MRC de L’Islet chemine et est rendue à l’étape de l’étude de marché. Un sondage en ligne permet aux travailleurs autonomes et télétravailleurs du nord de la MRC de L’Islet qui recherchent un espace de travail partagé de faire connaitre leurs besoins.

Les espaces coworking, ces lieux de partage et de collaboration, sont à l’intersection du monde des affaires, de la créativité et de l’économie du partage. On trouve parfois des dimensions connexes dans les coworking : incubateur d’entreprises, accélérateur d’innovations, hub créatif, hackaton, mutualisation de ressources, Fab Lab, etc.

Le sondage permettra d’évaluer aussi l’intérêt face à ces différentes dimensions. Pour le compléter, rendez-vous sur la page Facebook, ou encore, cliquez sur ce lien.

Plus d’informations auprès de Virginie Guibert à coworkinglislet@gmail.com ou par téléphone au 418 247-5813.