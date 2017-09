Transports Régi, gagnant du Prix Desjardins – horticole industries et commerces

Crédit photo : courtoisie

Pour la première édition, mardi le 5 septembre, le Comité Floralies 2000 de Saint-Pamphile en collaboration avec la caisse Desjardins du sud de L’Islet et des Hautes Terres remettaient le Prix Desjardins – horticole industries et commerces à Transports Régi pour son implication dans l’embellissement horticole. Transports Régi se démarque par ses réalisations horticoles.

La propreté des lieux, l’originalité, la diversité des végétaux, l’utilisation de l’espace et des matériaux inertes sont des points notés lors de la visite d’évaluation.

Mme Marie-Pier Daigle, technicienne comptable chez Transports Régi mentionne que l’aménagement était complété pour les festivités des 40 ans de l’entreprise, l’an dernier.

Elle poursuit en disant que cet aménagement soigné apporte des commentaires positifs et une fierté pour l’entreprise. De plus, l’originalité de l’affiche installée décrit le passage à travers le temps et la vision vers le futur.