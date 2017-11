Transbois fête ses 40 ans.

Crédit photo : Courtoisie

Le 11 novembre dernier, la compagnie Transbois Canada fêtait ses 40 ans d’existence. Afin de faire les choses en grand, les retraités des 40 dernières années étaient invités à se joindre aux employés actuels pour une soirée qui s’est déroulée à l’Oiselière de Montmagny.

L’événement a permis à tous de se remémorer de vieilles anecdotes et de ressortir des photos des bons moments vécus au cours des années et des camions acquis à travers le temps. Ce fut aussi l’occasion de remercier ceux qui ont fait le succès de la compagnie et de leur offrir une belle soirée remplie de surprises. De plus, le travail du fondateur de la compagnie M. Laurent Jalbert a été souligné de façon particulière.

La compagnie Transbois a été fondée en juillet 1977 suite au rachat des camions appartenant à Maibec. Avec ces acquisitions venait le contrat de transport des résidus de la scierie. Au départ, le travail des 6 camions était concentré seulement sur le transport de copeaux produits par Maibec. Par la suite, ceux de Matériaux Blanchet s’ajoutèrent. Quelques années plus tard, la flotte de camions s’est agrandie et la division B-Train en « ’ flat bed »’ a fait son apparition puisqu’il y avait une grande demande pour ce type de transport. La division USA a naturellement fait son apparition en 1987 afin de diversifier l’offre de transport de Transbois.

La rigueur et le travail acharné de M. Jalbert lui ont servi de tremplin pour agrandir la compagnie et lui permettre ainsi de réussir à se tailler une place de choix dans le domaine du transport par camion. À travers les années et les défis de l’industrie du bois d’œuvre, Transbois a su persévérer et évoluer.

La relève de la compagnie est aujourd’hui assurée par quatre actionnaires soit messieurs Luc Jalbert, Dany Lizotte, Alain Fournier et Marco Jalbert qui succéderont à M. Laurent Jalbert dans quelque temps. Ces derniers ont décidé de mettre leur force en commun afin de continuer de faire prospérer la compagnie.