Trafic de stupéfiants : un homme de Sainte-Anne-de-la-Pocatière arrêté

Crédit photo : Archives Le Placoteux

L’Escouade régionale mixte de Québec a procédé à trois arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants dans la région de Kamouraska, suite à une enquête initiée en décembre 2015.

Sébastien Bard, 31 ans, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est du nombre des individus arrêtés. Une douzaine de policiers ont participé à l’opération.

Les individus visés feraient partie d’un réseau de trafic de cocaïne s’étendant de la région de Québec jusqu’à Rivière-de-Loup. L’enquête tend à démontrer que cette organisation entretiendrait des liens avec les Hells Angels.

Les suspects comparaîtront au palais de justice de Québec pour faire face, notamment, à des accusations de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants et d’arme prohibée.

En cours d’enquête, les policiers ont saisi plus de 250 g de lidocaïne, 1 kg de cocaïne, une petite quantité de comprimés de méthamphétamine et d’ocycodone et près de 55 000 $ en argent comptant.